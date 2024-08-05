سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر يصعد مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2236 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2859 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3355 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3834 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 26840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 2420 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.92%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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