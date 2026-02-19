إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:26 م 19/02/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 19-2-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات؛ وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4470 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5747 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6705 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7662 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 53640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 76620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 238288 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 383100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 5004 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

