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BBC

انخفاض البيض البلدي اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

11:10 ص الإثنين 05 أغسطس 2024

صورة أرشيفية لكرتونة من البيض

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار كرتونة البيض خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 158.94 جنيه، بزيادة 1.15 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 160.18 جنيه، بتراجع 3.23 جنيه.

كرتونة البيض أسعار البيض انخفاض البيض البلدي
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