ارتفاع سعر البطاطس والبصل بسوق العبور اليوم الاثنين

كتبت _ أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل، والكوسة، والخيار، و خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر الليمون البلدي .

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البطاطس بين 14 و20 جنيها، بزيادة جنيهين.

البصل بين 2.5 و 8 جنيه، بزيادة 50 قرش.

الكوسة بين 12 و22 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و 7.5 جنيه.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و17 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

الليمون البلدي بين 4.5 جنيهات و7.5 جنيها، بتراجع 7.5 جنيه.

تفاح مصري بين 20 و40 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.