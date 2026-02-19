مخزونات النفط الأمريكية تهبط 9 ملايين برميل خلال أسبوع

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعًا حادًا وغير متوقع خلال الأسبوع الماضي، وفق بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزون الخام بمقدار 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، مقارنة بزيادة بلغت 8.5 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع قدره 2.1 مليون برميل.

ومع هذا التراجع، بلغ إجمالي مخزون النفط الأمريكي نحو 419.8 مليون برميل، ليصبح أقل بنحو 5% من متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا التوقيت من العام.

وفي السياق ذاته، انخفضت مخزونات البنزين بنحو 3.2 مليون برميل، لكنها لا تزال أعلى بنحو 3% من متوسط خمس سنوات.

كما تراجعت مخزونات المشتقات النفطية التي تشمل السولار وزيت التدفئة بمقدار 4.6 مليون برميل، لتسجل مستوى يقل بنحو 5% عن متوسطها في الفترة نفسها من الأعوام الخمسة الماضية.

