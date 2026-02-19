إعلان

مخزونات النفط الأمريكية تهبط 9 ملايين برميل خلال أسبوع

كتب : أحمد الخطيب

10:28 م 19/02/2026

مخزونات النفط الأمريكية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سجلت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعًا حادًا وغير متوقع خلال الأسبوع الماضي، وفق بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزون الخام بمقدار 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 فبراير، مقارنة بزيادة بلغت 8.5 مليون برميل في الأسبوع السابق، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع قدره 2.1 مليون برميل.

ومع هذا التراجع، بلغ إجمالي مخزون النفط الأمريكي نحو 419.8 مليون برميل، ليصبح أقل بنحو 5% من متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا التوقيت من العام.

اقرأ أيضًا:

الغاز الأوروبي يقفز 5.6% مع تصاعد مخاطر المواجهة في إيران

وفي السياق ذاته، انخفضت مخزونات البنزين بنحو 3.2 مليون برميل، لكنها لا تزال أعلى بنحو 3% من متوسط خمس سنوات.

كما تراجعت مخزونات المشتقات النفطية التي تشمل السولار وزيت التدفئة بمقدار 4.6 مليون برميل، لتسجل مستوى يقل بنحو 5% عن متوسطها في الفترة نفسها من الأعوام الخمسة الماضية.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس وسط مفاوضات أمريكية إيرانية

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

النفط الخام الولايات المتحدة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مخزون النفط الأمريكي مخزونات النفط الأمريكية الطاقة الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي
جنة الصائم

ما الفرق بين الدين والتدين؟.. علي جمعة يحذر من وسائل التواصل الاجتماعي

«أنا غير محجبة فهل يقبل الله صيامي؟».. سؤال من سيدة وأمين الفتوى يجيب (فيديو)
جنة الصائم

«أنا غير محجبة فهل يقبل الله صيامي؟».. سؤال من سيدة وأمين الفتوى يجيب (فيديو)
جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
حوادث وقضايا

جحيم المنطقة الصناعية بأكتوبر.. النيران تلتهم مصنع ملابس والحصيلة 25 مصابا
شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
أخبار المحافظات

شاهد عيان يكشف كيف تسبب "كاوتش السيارة" فى وفاة 18 عاملاً في نهار رمضان
نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز
أخبار وتقارير

نجيب ساويرس: خسرت 500 مليون يورو بسبب قرار اتخذته وأنا متنرفز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

دراما الحروف.. ما وراء تصميم أسماء مسلسلات رمضان على البوسترات
منحة رمضان 2026.. قائمة السلع المتاحة للصرف على بطاقة التموين وأسعارها
الجنيه يتراجع والبورصة تهبط.. والحكومة تطرح "سند المواطن" (نشرة رمضان الاقتصادية)
مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. دليلك لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة