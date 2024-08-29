الاستثمار: شركة عالمية تنشئ مصنع للزجاج بالعين السخنة بـ 175 مليون يورو بحلول 2026

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد وفيق المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، أنه يجري حالياً إنشاء مصنع للزجاج المسطح بالعين السخنة باستثمارات تبلغ 175 مليون يورو، ومن المقرر افتتاحه عام 2026.

ولفت وفيق إلى أن الشركة تعمل في السوق المصري منذ عام 2006 في مشروعات إنتاج مواد البناء المستدامة حيث تتواجد مصانعها بمدينة السادات والعين السخنة.

جاء ذلك خلال عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً مع أحمد وفيق المدير التنفيذي لمجموعة سان جوبان مصر، وفق بيان اليوم الخميس من الوزارة.

وأشار وفيق إلى حرص الشركة على أن تكون شريكاً رئيسياً لمصر في تحقيق مستهدفات الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.

وحسب البيان، تناول اللقاء استثمارات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر وإمكانيات الاستفادة من الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الدولة حالياً في توسيع أنشطة الشركة في السوق المصري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على توفير كافة أوجه الدعم للشركة لزيادة استثماراتها في مصر، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد لقاءات مكثفة مع عدد كبير من الشركات العاملة بالسوق المصري لتبادل الرؤى حول فرص ومناخ الاستثمار في مصر وبما يسهم في وضع خطط عمل مستقبلية يستفيد منها الجميع.

وأضاف الخطيب أن اللقاء استعرض مشروعات الشركة الحالية في مصر، وكذا خططها المستقبلية للاستثمار والتوسع في السوق المصري في مجال صناعة مواد البناء المستدامة.

ولفت الوزير إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ حالياً 160 مليون يورو وتبلغ قيمة صادراتها 56 مليون يورو سنوياً.

وأوضح الوزير أن اللقاء استعرض أيضاً خطة الشركة الحالية لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 300 مليون يورو خلال 3 سنوات في الفترة من 2024 وحتى 2026، حيث تتضمن إنشاء مصانع جديدة، مشيداً بقرار شركة سان جوبان العالمية باختيار السوق المصري ليكون أحد مقاصدها الاستثمارية الرئيسية بمنطقة جنوب قارة أوروبا والشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

وقال أحمد وفيق، إن شركة سان جوبان العالمية تعد إحدى أقدم الشركات العالمية في مجال صناعة الزجاج، والتي تتواجد في 76 دولة حول العالم بحجم أعمال يبلغ 51 مليار يورو.

ووفق البيان، حضر اللقاء السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وريهان بدر مدير بشركة إنجيج كونسلتينج للاستشارات الحكومية.