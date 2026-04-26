سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 26 أبريل 2026

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 7968 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8021 جنيهًا.

الذهب اليوم.. سعر عياري 21 و18 للمستهلك وفق البورصة



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7018 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6015 جنيهًا.



سعر جنيه الذهب اليوم



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 56144 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.