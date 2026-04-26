سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب بقيمة 11 مليار جنيه خلال جلسة اليوم، ليصل إلى 3.631 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.620 تريليون جنيه في ختام جلسة الخميس الماضي.

وكشفت البورصة المصرية عن نمو قياسي في أعداد المستثمرين الجدد خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة بلغت 200%، ليصل عدد المستثمرين الجدد إلى 164230 مستثمرًا، ما يعكس جاذبية السوق وفرص الاستثمار المتاحة به.



أسباب نمو رأس المال السوقي



قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن هذا الأداء يرجع إلى ارتفاع أسعار الأسهم في البورصة المصرية، مشيرة إلى أن رأس المال السوقي شهد زيادة تجاوزت 2% خلال الأسبوع الماضي، بما يعادل نحو 810 مليارات جنيه.



وأضافت أن الارتفاع الحالي في رأس المال السوقي يعود إلى حالة الزخم التي يشهدها السوق، مدعومة بتفاؤل المتعاملين واستمرار صعود المؤشرات، فضلًا عن نتائج الأعمال القوية للشركات، وزيادة الاهتمام بالاستثمار في البورصة كأحد البدائل الاستثمارية القانونية الجاذبة.



وأوضحت رمسيس أن رأس المال السوقي يحتسب من خلال ضرب عدد أسهم الشركات في أسعارها السوقية، وهو ما يعكس القيمة الإجمالية للسوق.