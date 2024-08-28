رئيس شركة البترول البحرية يتابع تنفيذ أعمال حقل غرب البرلس

"انطلاق": ريادة الأعمال تستحوذ على 7% من الاستثمارات الأجنبية في السوق

كتب- أحمد والي:

زار المهندس عمرو بدوي، رئيس شركة خدمات البترول البحرية PMS، موقع عمل الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS 11 بحقل غرب البرلس البحري بمنطقة إدكو، وذلك لمتابعة تنفيذ أعمال إنزال الخط البحري قطر ١٤ بوصة ضمن مشروع تنمية حقل غرب البرلس البحري التابع لشركة غرب البرلس للبترول (بتروويب).

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، استهل رئيس شركة PMS الجولة التفقدية بالتأكيد على تعليمات وتوجيهات وزارة البترول والثروة المعدنية بإتباع أعلى درجات السلامة والتشغيل الآمن في تنفيذ جميع الأعمال.



شهد المهندس عمرو بدوي عرضاً تفصيلياً من المهندس إسلام حسني، مدير المشروع للموقف التنفيذي لأعمال إنزال الخط البحري قطر ١٤ بوصة بطول ٣٢ كم بالمشروع، والذي يجري تنفيذه بتكنولوجيا اللحام الأوتوماتيكي العالمية على الوحدة البحرية PMS 11، مشيدا بجودة الأعمال ومعدلات الإنتاجية في التنفيذ.

ويذكر أن شركة خدمات البترول البحرية قد قامت بإنهاء أعمال إنزال خط غرب البرلس البحري قطر ٨ بوصة، بواسطة الوحدة البحرية المملوكة للشركة البارج PMS 11، والمجهز بأحدث الإمكانات الفنية المتقدمة، والمتخصص في تنفيذ أعمال إنزال الخطوط البحرية وتركيب المنصات.

وسوف تقوم PMS أيضا بتنفيذ أعمال تركيب منصتين بحريتين ضمن مجال أعمال المشروع والذي تستهدف به شركة بتروويب تعظيم الإنتاج من الغاز في حقل غرب البرلس البحري.

وفي ختام فعاليات الجولة التفقدية وجه المهندس عمرو بدوي رئيس شركة PMS بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية من المشروع، بأعلى معايير الجودة والسلامة لسرعة وضع المشروع على التشغيل والإنتاج في أسرع وقت ممكن.