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ارتفاع أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

11:14 ص الجمعة 23 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت ــ أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار كرتونة البيض العادي ( الأبيض، الأحمر ) باختلاف النوع والبيض البلدي خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 164.55 جنيه، بزيادة 4.01 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 165.76 جنيه، بزيادة 41 قرشا.

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