الشعبة: هدوء الطلب يدفع أسعار الدواجن للانخفاض بالأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن شهدت تراجع في الأسعار، حيث انخفض سعر الكيلو إلى 65 جنيها اليوم بالمزرعة مقابل 70 جنيها قبل أسبوع، بانخفاض 5 جنيهات.

وأضاف السيد أن سعر كيلو الدواجن تراوح اليوم في الأسواق بين 72 و75 جنيها، مقابل 78 جنيها للكيلو قبل أسبوع.

وأرجع السيد تراجع الأسعار، إلى هدوء الطلب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين مما أدى لتراجع الطلب على شراء الدواجن.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات سابقة لشعبة الدواجن بالغرفة التجارية.