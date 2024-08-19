خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن وانخفاض البيض والذهب يستقر

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الدواجن واللحوم والفول وزيت الذرة في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب استقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار العدس والزيت وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات