ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و 77 جنيها، بزيادة 7 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و150 جنيها، بزيادة 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و420 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و 370 جنيها، بزيادة 30 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.