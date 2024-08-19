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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم الاثنين (موقع رسمي)

10:44 ص الإثنين 19 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39766.31 جنيه، بزيادة 466.31 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41357.5 جنيه، بتراجع 219.42 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2360.19 جنيه، بزيادة 75.58 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت الحديد الاستثماري حديد عز الأسمنت الرمادي مواد البناء
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