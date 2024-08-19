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انخفاض أسعار البيض البلدي اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

10:42 ص الإثنين 19 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 161.61 جنيه، بزيادة 78 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 164.66 جنيه، بتراجع 3.9 جنيه.

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