وزير البترول يلتقي بنواب البرلمان للاستماع لمطالب أهالي دوائرهم

كتب- أحمد والي:

التقى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، عدداً من أعضاء مجلس النواب، في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال مع السادة نواب البرلمان من خلال عقد لقاء دوري للإستماع لمطالب أهالي دوائرهم والعمل على وضع الحلول المناسبة لها.

وضم اللقاء كل من النائب جازى سعد، نائب شمال سيناء والنائب عصام ياسين، نائب أشمون بالمنوفية، والنائب وحيد فودة، نائب المنصورة، والنائبة نشوى رائف، نائبة أسيوط، والنائب إيهاب عبدالعظيم والنائب محمد مصطفى، نائبي المنيا، والنائب محمد الرفاعي، نائب كفر الشيخ، والنائب أسامة فتحي، نائب طوخ بالقليوبية، وبحضور اللواء محمد حسن، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية.

ورحب الوزير في بداية اللقاء بالسادة النواب، مؤكداً حرصه على عقد لقاء دوري للاستماع لطلبات النواب الذين يعبرون عن نبض الدوائر التي يمثلونها في مختلف المحافظات، وبما يعزز السعي المشترك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين من خلال منظومة قطاع البترول والغاز التي تقدم خدمات حيوية لكل محافظات الجمهورية، موضحا أن تحقيق الرضا للمواطنين وتلبية احتياجاتهم هو الغاية النهائية لإستراتيجية عمل الوزارة وجهودها المتنوعة.

وشهد اللقاء استعراض مطالب النواب عن دوائرهم لدعم جهود توصيل الغاز الطبيعي واحلاله محل البوتاجاز كخدمة حضارية يقدمها قطاع البترول ويستفيد منها أهالي المناطق والقري، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال الوقود على أرض المحافظات، وتم التأكيد خلال اللقاء على سرعة فحص تلك الطلبات ودراستها من خلال الكيانات المختصة بقطاع البترول والعمل على تنفيذ حلول مناسبة لها.

ووجه النواب الشكر والتحية للمهندس كريم بدوي، على حرصه على تعزيز التعاون والتواصل مع البرلمان ونوابه و التعاون في تحسين الخدمات لأهالي الدوائر.

كما أشاد النواب، خلال اللقاء، بما يقدمه قطاع البترول من مساهمات مجتمعية متنوعة على أرض المحافظات؛ لتطوير أوجه الرعاية الصحية والتعليم والرعاية المجتمعية، و تحسين وجه الحياة بالقري والمناطق الأشد احتياجا، مؤكدين إن قطاع البترول هو صاحب النصيب الأكبر في تقديم تلك المساهمات التي تلبي احتياجات أهالينا في المناطق والقري بالمحافظات، وحث النواب خلال اللقاء على تقديم المزيد من هذه المشاركات المجتمعية التي تحدث أثرا إيجابيا.