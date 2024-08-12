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بوزن 330 طن.. "بتروجت" تنجح في رفع برج بمشروع التفحيم بشركة السويس

02:38 م الإثنين 12 أغسطس 2024
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    رفع برج بمشروع التفحيم بشركة السويس
  • عرض 3 صورة
    رفع برج بمشروع التفحيم بشركة السويس
  • عرض 3 صورة
    رفع برج بمشروع التفحيم بشركة السويس

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كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن نجاح شركة بتروجت في رفع برج بوزن 330 طن ضمن نطاق أعمالها بمشروع تطوير وتحديث مشروع مجمع التفحيم لشركة السويس لتصنيع البترول.

وأوضحت الوزارة أن مشروع مجمع التفحيم يحتوي على وحدة إنتاج البوتجاز؛ لتعظيم القيمة المضافة من خلال استغلال المازوت (منخفض القيمة) وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة، حيث تتم أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ عن طريق ائتلاف بين شركتي إنبي وبتروجت.

ويتضمن مجال أعمال بتروجت تصميم وتوريد وحدات SRU, fired heater & Coker furnace بالإضافة إلى كافة الأعمال المدنية من خوازيق وأعمال خرسانة وأعمال الهياكل المعدنية وتركيب المعدات وأعمال المواسير وأعمال مستودعات تخزين بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والأجهزة.

وزارة البترول شركة بتروجيت رفع برج بمشروع التفحيم مشروع التفحيم بشركة السويس رفع برج بوزن 330 طن
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