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انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:53 ص الأحد 11 أغسطس 2024

أسعار الدواجن

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كتب- أحمد والي:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 105.5 جنيه، بتراجع 31 قرشا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

ووفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 90.1 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.9 جنيه بحد أقصى

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء انخفاض أسعار الدواجن
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