تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 8 يوليو

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3624 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3685 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3224 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2763 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25795 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.