إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 8 يوليو

03:24 م الإثنين 08 يوليه 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3624 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3685 جنيه.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3224 جنيه، والجرام عيار 18 إلى نحو 2763 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25795 جنيه، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* أول وعود الحكومة الجديدة.. مدبولي يكشف موعد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء
* بدرجة وزير.. السيسي يكلف رئيس الوزراء بمهمة جديدة
* فيديو.. محمد رمضان يصفع شابا في الساحل الشمالي والأخير يرد "القلم"
* الحرارة تتخطى 40 مئوية.. الأرصاد تُحذر: موجة شديدة الحرارة في هذا الموعد