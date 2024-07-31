رئيس البورصة: 102 شركة سمسرة شاركت بالاكتتاب على أسهم "أكت فاينانشال"

كتبت- أمنية عاصم :

قال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، إن إجمالي عدد شركات السمسرة المشاركة في الاكتتاب على أسهم "أكت فاينانشال" بلغ 102 شركة سمسرة.

وجاء ذلك خلال احتفالية قرع الجرس لبدء تداولات أسهم شركة أكت فينانشال في البورصة المصرية اليوم الأربعاء.

وحقق الاكتتاب العام على أسهم شركة "أكت فاينانشال للاستشارات"عدد مرات تغطية الشريحة الأولى نحو 55 مرة بنسبة تخصيص 1.8% في حين بلغ عدد مرات تغطية الشريحة الثانية المخصصة للاكتتاب الخاص ما يزيد على 20 مرة، وفق الشيخ.

كما بلغ عدد المكتتبين في الاكتتاب العام ما يزيد على 19 ألف مكتتب في حين بلغ عدد المكتتبين في الاكتتاب الخاص 493 وتم التخصيص لعدد 203 منهم.

وحسب رئيس البورصة، في بيان اليوم، فإن السماح بتسجيل أوامر طلبات الاكتتاب من خلال سوق العمليات الخاصة بالبورصة (OPR) –ولأول مرة- وجاء ذلك تنفيذ للبند (3) من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والذي يتضمن إتمام عملية الاكتتاب في زيادات رؤوس أموال الشركات من خلال البورصة المصرية والتنسيق مع بنوك تلقي الاكتتابات وشركة مصر للمقاصة في هذا الشأن.

وأضاف الشيخ، في البيان، كما شهد هذا الاكتتاب سبقا آخر وهو إتاحة إدراج الأوامر –في الطرح الخاص- لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح، وذلك نفاذا للبند (12) من الاستراتيجية والذي يتضمن إتاحة إدراج أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح، تشجيعاً لمزيد من المنافسة ولجذب أكبر قدر من العملاء نتيجة مشاركة أكبر عدد من شركات السمسرة.

وحضر بدأ التداول على أسهم الشركة، رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ ونائب رئيس البورصة المصرية، باسم عزب الرئيس التنفيذي لشركة أكت فاينانشال و مصطفي عبد العزيز العضو المنتدب لشركة أكت فاينانشال ، ومصطفى الشنيطي الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال.

وتأسست "أكت فاينانشال" في عام 2015 بمصر، على يد باسم عزب، ومصطفى عبد العزيز، وكريم نعمة، الذين يمتلكون نحو 37% من أسهم الشركة، بينما يمتلك رجل الأعمال محمد علام نحو 12% من الأسهم. أما النسبة المتبقية فيمتلكها عدد من رجال الأعمال المصريين والعرب، وهي متخصصة في أشكال متنوعة من الاستثمارات في رأس المال، حيث تشارك استراتيجيًا في عمليات الاستحواذ والاستثمار بالرافعة المالية.