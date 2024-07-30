ارتفاع الأرز والسكر وتراجع اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الأرز، والفول، والدقيق، والسكر، وزيت عباد الشمس، والدواجن، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجع سعر لتر زيت الذرة، واللحوم وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.72 جنيه، بزيادة 2.03 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 54.67 جنيه، بزيادة 4.8 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.84 جنيه، بزيادة 1.66 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 86.12 جنيه، بزيادة 3.86 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.99 جنيه، بزيادة 83 قرشا.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.85 جنيه، بزيادة 1.71 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.46 جنيه، بزيادة 38 قرشا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.52 جنيه، بتراجع 5 قروش.

لتر زيت الذرة: 96.96 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.41 جنيه، بتراجع 2.51 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104.08 جنيه، بزيادة 1.77 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.36 جنيه، بتراجع 73 قرشا.

كيلو الفول السائب: 42.31 جنيه، بزيادة 37 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 137.05 جنيه، بزيادة 5.61 جنيه

كيلو الجبن الرومي: 242.39 جنيه، بتراجع 14.48 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.03 جنيه، بتراجع 34 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 92.17 جنيه، بزيادة 6.6 جنيه.