تراجع أسعار البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتب- أحمد والي:

تراجعت أسعار سمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكالماري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواها أمس، بينما ارتفع سعر السمك الجمبري الصغير، وفق بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق. أسعار السمك اليوم سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 62 و 66 جنيها، بتراجع جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها. سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140جنيها، بتراجع 5 جنيهات. سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 200 و400 جنيه، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 و 340 جنيها، بزيادة 20 جنيها.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.