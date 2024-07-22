الكهرباء تسجل رقما قياسيا في استهلاك الوقود مع وقف تخفيف الأحمال

كتب- أحمد والي:

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تسجيلها أمس رقماً قياسياُ في استهلاك الوقود لمحطات الكهرباء خلال أشهر الصيف من الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل والذي بلغ نحو 165 مليون متر مكعب مكافئ يومي للوقود بأنواعه.

ووفق بيان من الوزارة، نجح قطاع البترول أمس في تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود بجميع أنواعه ، وذلك استكمالاً للخطة التي وضعتها الحكومة لإيقاف تخفيف الأحمال اعتباراً من 21 يوليو.

وقال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية مع غرف المتابعة بالوزارة وهيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس" علي مدار الساعة انتظام امداد الوقود للمحطات وكذلك المخزونات،