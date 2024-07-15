المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.32% بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.32% عند 27952 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.43%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 101.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 59.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 41.9 مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قد تراجع بنسبة 0.87 % عند مستوى 28240 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الأحد.