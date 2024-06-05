خريطة الأسعار: ارتفاع أسعار اللحوم والسكر والبيض البلدي والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والبيض، والسكر في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما عاد سعر الذهب للارتفاع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

95 جنيها لكيلو السمك البوري بسوق العبور اليوم الأربعاء

6 جنيهات لسعر كيلو الطماطم بسوق العبور اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

ارتفاع أسعار السكر واللحوم والدواجن اليوم الأربعاء (موقع رسمي)