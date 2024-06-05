95 جنيها لكيلو السمك البوري بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم :

استقرت أسعار عدد من أصناف الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند نفس مستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، بينما تراجع سعر كيلو الكابوريا.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 59 و63 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 190 جنيها و390 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: تراوح بين 40 جنيها و210 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: تراوح بين 120جنيهات و300 جنيه.

سعر كيلو السمك البوري: بين 85 و95 جنيها.