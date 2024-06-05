سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر للارتفاع مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2335 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.35%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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