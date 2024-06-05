إعلان

BBC

سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

01:49 م الأربعاء 05 يونيو 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر للارتفاع مع منتصف التعاملات، وزاد الجرام 15 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 15 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات بنفس القيمة.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2073 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 2666 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3110 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 3554 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 24880 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

صعد سعر الذهب عالميا إلى نحو 2335 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بزيادة 0.35%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

سعر الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإعلان رسميا عن موعد تشغيل مترو أكتوبر بالخط الرابع للشبكة
35 صورة.. تفاصيل تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق (يخدم سكان أكتوبر)