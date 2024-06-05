6 جنيهات لسعر كيلو الطماطم بسوق العبور اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور لتجارة الجملة، عند نفس أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين جنيهين و6 جنيهات.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 5 و7 جنيهات.

الكوسة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14جنيها.

الباذنجان البلدي بين 10جنيهات و12جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار الصوب بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 3 و5 جنيهات.

اليوسفي بين 5.5 و9.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيها.

البطيخ من 8 لـ 10 كيلو بين 64 و80 جنيها.