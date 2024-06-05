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ارتفاع سعر البيض البلدي اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

10:36 ص الأربعاء 05 يونيو 2024

أسعار البيض اليوم

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كتبت- شيرين صلاح:

تباينت أسعار البيض باختلاف نوعه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وتختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.68 جنيه، بتراجع 6.76 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 148.82 جنيه، بزيادة 4.69 جنيه.

أسعار البيض سعر البيض البلدي كرتونة البيض
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