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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

10:37 ص الأربعاء 05 يونيو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت الرمادي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39717 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41981 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2246 جنيها.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري
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