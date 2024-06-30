"مصر للبترول" تخفض أسعار منتجاتها بمناسبة 30 يونيو



كتب- أحمد والي:

أعلنت شركة "مصر للبترول"- إحدى شركات وزارة البترول للمنتجات البترولية- عن تخفيضات في المنتجات التي تقوم ببيعها وفق مبادرة رئيس الجمهورية (كلنا واحد) يوم 30 يونيو.

وقالت الشركة على صفحتها على فيسبوك، إنه في ظل مبادرة رئيس الجمهورية (كلنا واحد) بمناسبة احتفالات 30 يونيو وفي ضوء دعم الشركة للاقتصاد المصري والمواطنين، تقرر البيع لمنتجات الشركة بأسعار مخفضة لجميع المستهلكين.

وأضافت الشركة، أنه يتم العمل بالمبادرة اليوم 30 يونيو في جميع المحطات التي تتبع إدارة الشركة بالقاهرة، والإسكندرية، والسويس، ووجه قبلي.

وأوضحت الشركة، أن هذه المبادرة تسيرِ على منتجات الزيوت والكيماويات التي تقوم الشركة بتصنيعها، على أن يتم العمل بهذه الأسعار يوم 30 - 6 - 2024 لمدة يوم واحد فقط.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أماكن بيع المنتجات البترولية بالأسعار المخفضة والأصناف:

محطات القاهرة

محطات الإسكندرية والوجهة القبلي والقناة