ضوابط جديدة لانتقال طلاب أولى وثانية ابتدائي للصف الأعلى 2026

كتب : أحمد الجندي

11:13 ص 22/04/2026

التعليم الابتدائي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الضوابط المنظمة لنجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال العام الدراسي 2026، والتي يتم على أساسها انتقالهم إلى الصف الدراسي الأعلى في العام المقبل.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان لها، أن من أبرز شروط النجاح التزام التلاميذ بنسبة حضور لا تقل عن 60% خلال الفصلين الدراسيين، إلى جانب ضرورة أداء التقييمات المبدئية والنهائية التي تقيس مستوى التحصيل الدراسي لديهم.

وأكدت الوزارة، أن الانتقال إلى الصف الأعلى يرتبط بتحقيق هذه المعايير، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام التلميذ بنسبة الحضور المحددة أو عدم اجتياز التقييم النهائي، فلن يتم نقله بشكل مباشر.

وشددت على أن التلاميذ الذين لم يحققوا الشروط المطلوبة سيكون عليهم الالتحاق ببرنامج علاجي تنظمه المدرسة، ويشترط اجتيازه بنجاح كخطوة أساسية قبل السماح لهم بالانتقال إلى الصف التالي.

التعليم الابتدائي شروط النجاح 2026 وزارة التربية والتعليم تقييمات الطلاب

