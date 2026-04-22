سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

09:40 ص 22/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 25 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاربعاء 22-4-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4643 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5970 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6965 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7960 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79600 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247556 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.91% إلى نحو 4763 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

