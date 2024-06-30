التجارة: 32.6 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 2023

كتبت- شيرين صلاح:

كشف بيان من وزارة التجارة والصناعة عن حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال 2023 والذي بلغ نحو 32.6 مليار يورو، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر.

ويبلغ حجم التجارة مع الاتحاد نحو 27% من تجارة مصر الخارجية، حسب بيان الوزارة.

كما بلغت الصادرات المصرية نحو 11.5 مليار يورو من بينها نحو 8.6 مليار يورو صادرات غير بترولية، في حين بلغت الواردات نحو 21.1 مليار يورو.

وأشار الوزير إلى أن أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا بنسبة 22.83% من إجمالي الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، تلاها إسبانيا بنسبة 12.9%، ثم اليونان بنسبة 12.3%.

وفي المركز الرابع ألمانيا بنسبة 9.7%، وهولندا بنسبة 9.6%، وفرنسا بنسبة 8.3%، ورومانيا بنسبة 4.2%، وبلجيكا بنسبة 3.8%، حيث استحوذت هذه الدول على حوالي 83.8% من جملة الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة لبحث سبل تعزيز أطر التعاون بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يقام خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بالقاهرة.

وحضر اللقاء نيكولاس زايس رئيس القسم التجاري والمشروعات بالمفوضية الأوروبية بالقاهرة، والوزير المفوض التجاري يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض تجاري ناصر حامد مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

وقال سمير إن اللقاء استعرض عدداً من الموضوعات لدعم العلاقات التجارية الاستثمارية ومنها إمكانية إبرام اتفاقية للاستثمار المستدام بين مصر والاتحاد الأوروبي.