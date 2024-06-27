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تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 27 يونيو

03:14 م الخميس 27 يونيو 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3560 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3606 جنيهات.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3155 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2705 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 25240 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب
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