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خريطة الأسعار: تراجع اللحوم والدواجن والبيض وارتفاع الذهب

03:00 م الخميس 27 يونيو 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الحديد، واللحوم، والدواجن في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، زيادة سعر الذهب بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي تغير الأسعار في عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

تراجع أسعار الحديد يوم الخميس (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الخميس

ارتفاع البطاطس والخيار في سوق العبور اليوم الخميس

تراجع أسعار الفول والزيت واللحوم والدواجن (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

اللحوم الدواجن البيض الذهب
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