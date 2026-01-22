وزارة البترول تتابع حادث تصادم بطريق حقول الصحراء الغربية

تتابع وزارة البترول والثروة المعدنية حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم على طريق البترول الرابط بين حقول شركتي خالدة وعجيبة وطريق الساحل الشمالي، بين سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات مقاولي الخدمات البترولية، كانت تقل موظفي أمن إداري يعملون لصالح شركة بتروفرح للبترول في حقول الصحراء الغربية أثناء توجههم إلى مطروح، وونش تابع لإحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة العاملة بالمنطقة.

وأسفر الحادث عن وفاة السائق وأحد موظفي الأمن الإداري، وإصابة اثنين آخرين بإصابات بالغة، أحدهما في حالة حرجة، حيث يتلقيان العلاج حاليًا بالمستشفى، مع توفير الرعاية الطبية الكاملة لهما.

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المتوفيين في الحادث، معربًا عن خالص تعازيه لأسرهم، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وموجّهًا بتوفير جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم حتى تمام التعافي.

وعقب وقوع الحادث، تم تفعيل خطة الطوارئ فورًا، وإرسال الدعم الطبي واللوجستي من الحقول المجاورة، كما انتقلت قيادات شركتي بتروفرح وخالدة، ورئيس اللجنة الجغرافية لشركات الصحراء الغربية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم أسر المتوفين ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.