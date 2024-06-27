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تراجع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:29 ص الخميس 27 يونيو 2024

أسعار البيض

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع متوسط أسعار البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 159.28 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 163.21 جنيه، بتراجع 2.47 جنيه.

أسعار البيض البيض مجلس الوزراء
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