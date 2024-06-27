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تراجع أسعار الدواجن اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

10:44 ص الخميس 27 يونيو 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 106.78 جنيه، بتراجع 1.72 جنيه ، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، تبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم من 95.12 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.2 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الدواجن مركز معلومات مجلس الوزراء الدواجن
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