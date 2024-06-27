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سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يعاود الارتفاع مع منتصف التعاملات

01:34 م الخميس 27 يونيو 2024

سعر الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:

عاد سعر الذهب اليوم الخميس في مصر مع منتصف التعاملات للارتفاع، وزاد الجرام 20 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 30 جنيها في بداية التعاملات، قبل أن يعاود الارتفاع بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2100 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3150 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2314 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام 31 عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.69%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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