ارتفاع البلطي والمكرونة في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو السمك البلطي، والمكرونة السويسي خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما هبطت أسعار كيلو الكابوريا، والسبيط والكليماري، مقارنة بمستواها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 68 و72 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 80 و140 جنيها، بزيادة 15 جنيها.

سعر كيلو السبيط والكالماري: يتراوح بين 190 و390 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 جنيها و200 جنيه، بتراجع 55 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 110 و310 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.