ارتفاع البطاطس والخيار في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والخيار، والبصل، بينما تراجعت أسعار كيلو الفلفل الرومي، والفلفل الحامي، والملوخية، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

بينما استقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم: بين 4.5 و8.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و17 جنيها، بزيادة جنيه.

البصل بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الفاصوليا بين 13 و15 جنيها، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 و8 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 14 و20 جنيها، بزيادة 6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 14 و16 جنيها، بزيادة 8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5.5 جنيه و7 جنيهات.

تفاح مصري بين 15 و37 جنيها.

الليمون البلدي بين 15 و25 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.