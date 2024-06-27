تراجع أسعار الفول والزيت واللحوم والدواجن (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

تراجعت أسعار الفول، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والسكر، والعدس، والبيض البلدي، وزيت الذرة، واللحوم، والدواجن خلال تعاملات اليوم الخميس عند نفس أسعار أمس.

بينما ارتفع سعر الجبن الأبيض، والجبن الرومي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.6 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 50.78 جنيه، بتراجع 4.11 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.43 جنيه، بتراجع 1.48 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 80.75 جنيه، بتراجع 7.8 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.76 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.12 جنيه، بتراجع 91 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 57.82 جنيه، بتراجع 7.37 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.94 جنيه، بتراجع 18 قرش.

لتر زيت الذرة: 97.33 جنيه، بتراجع 7.52 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 383.58 جنيه، بتراجع 8.35 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.78 جنيه، بتراجع 1.72 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.6 جنيه ، بتراجع 13 قرشا.

كيلو الفول السائب: 30.9 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 132.36 جنيه، بزيادة 5.19 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 254.56 جنيه، بزيادة 1.32 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.42 جنيه، بزيادة 53 قرشا.

كيلو المسلى الصناعي: 94.58 جنيه، بزيادة 8 قروش.