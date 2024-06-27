سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يهبط 30 جنيها مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التعاملات، وتراجع الجرام 30 جنيها، مقارنة بمستواه أمس.

أسعار الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2087 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2683 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3130 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 3577 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 25040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2303 دولارات للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام 31 عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الخميس، بزيادة 0.17%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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