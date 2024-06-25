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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء (موقع رسمي)

10:25 ص الثلاثاء 25 يونيو 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- أمنية عاصم:

تباينت تحركات أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 40651.85 جنيه، بزيادة 514.07 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40851.85 جنيه، بتراجع 892.34 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2213.33 جنيه، بتراجع 26.06 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت مجلس الوزراء
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