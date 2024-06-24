ارتفاع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الاثنين

كتب- أحمد والي:

ارتفعت أسعار الطماطم، والفلفل الحامي البلدي، والملوخية، والخيار الصوب والبلدي، والبرتقال الصيفي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجعت أسعار البصل، والكوسة في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضراوات

الطماطم: بين 4 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 4 و8 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الكوسة بين 6 و 9 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها .

الباذنجان البلدي بين 2 و5 جنيهات، بانخفاض 6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و10 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: بين 7 جنيهات و13 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 6 جنيهات و12 جنيها ،بزيادة 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

تفاح مصري بين 15 و35 جنيها.

الليمون البلدي بين 12 و30 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.