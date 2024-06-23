إعلان

BBC

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

12:21 م الأحد 23 يونيو 2024

أسعار الخضروات والفاكهة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات والفاكهة في سوق العبور لتجارة الجملة خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضراوات

الطماطم: بين 2.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 9 جنيهات و16 جنيها.

البصل بين 4.5 و8.5 جنيه.

الكوسة بين 10 جنيهات و13 جنيها.

الفاصوليا بين 9 جنيهات و15 جنيها .

الباذنجان البلدي بين 8 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الرومي البلدي بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي: بين 4 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 5 جنيهات و12 جنيها.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

برتقال صيفي بين 4 جنيهات و6.5 جنيه.

اليوسفي بين 6 جنيهات و11 جنيها.

الليمون البلدي بين 18 و28 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.

أسعار الخضروات الفاكهة البصل الكوسة الفاصوليا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حماية المنافسة يُثبت مخالفة 3 شركات في طباعة ونشر الكتب الخارجية المدرسية

إعلان

إعلان

* سعر الدولار يتخطى 48 جنيها للبيع مرة أخرى بمنتصف تعاملات اليوم الأحد
* الخميس أم الأحد.. ما موعد إجازة 30 يونيو 2024؟