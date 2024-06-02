الدعم والفوائد.. أبرز البنود في الموازنة قبل إقرارها من مجلس النواب

كتبت- منال المصري:

ناقش مجلس النواب اليوم الأحد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2024-2025 بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، والتي سيتم إقرارها غدا الاثنين.

ويبدأ العام المالي في مصر بداية من أول يوليو وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

ويبلغ إجمالي الدعم المقرر في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل نحو 636 مليار جنيه بما يعادل 3.7% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بنحو 530 مليار جنيه بالعام المالي الجاري الذي ينتهي يونيو 2024 بما يعادل نحو 4.5% من إجمالي الناتج المحلي.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أهم البنود التي تضمنها الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل منها حجم الدعم.

- دعم السلع التموينية ورغيف الخبز: تخصيص 134.2 مليار جنيه، لعدد مستفيدين 69.9 مليون مواطن من دعم الخبز، و62.2 مليون مواطن مستفيد من دعم السلع التموينية.

- دعم معاش الضمان وتكافل وكرامة: تخصيص 40 مليار جنيه.

-مخصصات دعم المواد البترولية: 154.5 مليار جنيه.

- دعم الكهرباء: تخصيص 2.5 مليار جنيه.

- دعم شركات المياه: تخصيص مليار جنيه.

- دعم الأدوية وألبان الأطفال: تخصيص 5 مليارات جنيه.

- دعم المزارعين: تم تخصيص 657 مليون جنيه.

- إجمالي الإيرادات: متوقع تحقيق 2.625 تريليون جنيه.

- إجمالي إيرادات الضرائب: تسجل نحو تريليوني جنيه من إجمالي الإيرادات العامة المستهدفة.

- إجمالي المصروفات: من المتوقع تبلغ نحو 3.87 تريليون جنيه.

- مصروفات وتعويضات العاملين بالدولة: تسجل نحو 575 مليار جنيه.

- فوائد الدين: من المتوقع أن تصل نحو 1.83 تريليون جنيه.

- نسبة العجز: متوقع أن تسجل 7.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

- الفائض الأولي: من المتوقع أن يسجل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.