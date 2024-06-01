اخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر ابريل قبل فرض غرامة مالية

كتب- علاء حجاج :

يتبقى اسبوعان على أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2024 لعملاء نظام الفاتورة الربع سنوية.

وأصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية في 15 أبريل الماضي عن أشهر الاستخدام "يناير - فبراير - مارس"، وذلك للعملاء الذين لم يتم تحويلهم لنظام باقات الدفع المسبق.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية بخطوات بسيطة، ومنها:

الموقع الرسمي: يمكن لعملاء الشركة المصرية للاتصالات التعرف على قيمة فاتورة أبريل 2024 الربع سنوية من خلال الموقع الرسمي للشركة باستخدام رقم الهاتف الأرضي وذلك بعد تسجيل حساب على الموقع.

الرقم المختصر: تتيح المصرية للاتصالات لعملاء الفاتورة الربع السنوية للهاتف الأرضي معرفة قيمة الفاتورة من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777، ليتم تسجيل رقم الهاتف ليتم اخطارك بعد ذلك بقيمة الفاتورة.

تطبيق ماي وي: يمكنك من خلال حسابك على تطبيق الهواتف الذكية "ماي وي" معرفة قيمة الفاتورة وكذلك الدفع من خلال التطبيق.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حولت عدد من عملاء الهاتف الأرضي لنظام الدفع المسبق بدلا من الفواتير وذلك منذ منتصف العام الماضي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل كافة عملاء الخط الأرضي لنظام الدفع المسبق خلال العام الجاري.

وتتيح المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة التليفون الأرضي، سواء من خلال الموقع الرسمي للشركة أو من خلال شركات الدفع الإلكتروني، أو من تطبيق الشركة للهواتف الذكية "ماي وي".

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أبريل من خلال: الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة - مراكز شركة المصرية للاتصالات WE (السنترالات) - ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي - ماكينات شركة مصاري - مكاتب البريد - خدمة فودافون كاش - خدمة فوري - اتصالات كاش - أورنج كاش - وي باي - ماكينات شركة سداد - Bee - خدماتي - أمان - الأهلي ممكن.

وتمنح الشركة المصرية للاتصالات فرصة للمستخدمين لسداد الفاتورة بدون غرامات حتى يوم 14 من شهر مايو، على أن تحول الخدمة للاستقبال فقط عن غير المسددين وذلك حتى 14 من يونيو على أن يتم قطع الخدمة وفرض غرامات مالية عن غير المسددين.

وتبدأ قيمة غرامة التخلف عن سداد فاتورة الأرضي من 10 جنيهات، أو حساب نسبة 1.5% من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرا، ولا تتم إضافة رسوم بعدها.