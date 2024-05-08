بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر خلال مع منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات في بداية التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2060 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2649 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3090 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى نحو 3531 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 24720 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2316 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو جرام عيار 24)، في منتصف اليوم الأربعاء، بزيادة بنسبة 0.08%، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب